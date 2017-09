Wat nou zielig bosje rozen? Koop dan een hele bloemenwinkel voor een euro

WAALWIJK - Je kunt een roos kopen voor je geliefde, of meteen een hele bloemenwinkel. Dennie Luiken uit Waalwijk doet zijn bloemenzaak D’n Elst in de verkoop via Marktplaats. Wat hij vraagt? Slechts één euro. "Maar je moet wel een beetje bloemen ademen. Net als ik."

Luiken gaat de liefde achterna en wil verhuizen naar het Belgische Steendorp, nabij Antwerpen. Alleen het huurcontract voor zijn zaak in winkelcentrum De Els in Waalwijk loopt nog door tot eind juli. In de stille verkoop stond de winkel al een tijd, maar dat leverde weinig op. Daarop besloot hij het anders aan te pakken.

Reacties

De prijs ging drastisch omlaag en hij plaatste de advertentie ook op Marktplaats. Met resultaat: er werd duizenden keren op het aanbod geklikt. "Het regent reacties", zegt Luiken opgetogen. "Ik kan nu kiezen."

Voor een euro heb je ook wel wat, denkt hij. "De binnenruimte is 32 vierkante meter, het winkelcentrum waarin het zit is pas vernieuwd en de zaak is per direct beschikbaar." Overigens denkt Luiken erover na om in België een nieuwe bloemenwinkel te beginnen.