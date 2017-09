Brabantse zangeres traint hard voor internationaal concours in Den Bosch

DEN BOSCH - Als ik op straat even aarzel naar welk huisnummer ik op weg ben, helpen mijn oren me snel weer op weg. De ramen van nummer 48 zijn allemaal dicht maar dat er binnen ergens iemand staat te zingen, is door het glas heen duidelijk hoorbaar. Ik heb een afspraak met Ellen Valkenburg, de enige Brabantse deelnemer aan het Internationaal Vocalistenconcours, de grote wedstrijd voor klassieke zangers die sinds 1954 in Den Bosch wordt gehouden.

Zondag aan het begin van de middag staat Ellen op net podium voor de eerste ronde. Deze week heeft ze het nog druk met voorbereidingen. Een afspraak met een regisseur over hoe ze zich het beste kan presenteren, zingen om de stem los te houden en ook de muziek telkens weer bekijken om de laatste puntjes op de 'í' te zetten. Voor de eerste twee rondes heeft ze ook al besloten welke jurk ze aan gaat trekken.



Vrijdag aan het eind van de middag begint de competitie. Aan de eerste ronde doen dit jaar bijna zestig zangers mee, afkomstig uit achttien landen. Ze zijn tijdens voorronden gekozen uit ruim 700 zangers. Die voorrondes worden op allerlei plekken in de wereld gehouden, China bijvoorbeeld en Canada, maar zangers kunnen ook meedoen via Youtube.Voor Ellen Valkenburg is het spannend om mee te doen. "Het IVC," zegt ze, "is een mooie manier om je te presenteren. Er zitten veel professionals in de zaal waar je tijdens je loopbaan veel aan kunt hebben. Maar voor een competitie probeer je perfect te zingen. Het is goed voor jezelf, je merkt dat je telkens een stapje verder komt."Het IVC heeft een winnaar en dat zijn zangers waar je later vaak meer van gaat horen. Maar er is meer te winnen; de lijst met prijzen beslaat een paar A4-tjes in de persmap. Het gaat om een rijtje geldprijzen (in totaal 32.000 euro) maar daartussen staan ook een uitzending op radio 4, een optreden met een Chinees symfonieorkest in China en aanbiedingen voor rollen bij alle Nederlandse operahuizen en een aantal symfonieorkesten.De finale voor het IVC is op 16 september in... Eindhoven. Bij de planning van het concours is er nog van uitgegaan dat Theater aan de Parade inmiddels gesloten zou zijn.Het IVC is overigens niet besloten. Alle rondes staan open voor publiek dat het leuk vindt om eens te kijken hoe zangers het onderste uit hun tenen proberen te halen. Op het programma staan overigens ook nog een stel masterclasses, voorstellingen en concerten. Als je oplet, is het op straat misschien wel te horen. Even is Brabant weer het middelpunt van de klassieke muziek.