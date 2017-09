Vrouw valt tijdens mountainbiken en is moeilijk te vinden voor hulpdiensten

De traumahelikopter landde in een veldje verderop. Foto: Bart Meesters / Meesters Multi Media

DRUNEN - Een vrouw uit Rosmalen is woensdagochtend zwaargewond geraakt tijdens het mountainbiken in De Loonse en Drunense Duinen. De vrouw viel in een gedeelte van het natuurgebied waar hulpdiensten maar heel moeilijk konden komen. Zo’n vijftien mensen hielpen de vrouw en zorgden ervoor dat de hulpdiensten de vrouw konden vinden.

De traumahelikopter werd op het ongeluk afgestuurd maar kon vanwege de bomen niet in de buurt komen. Uiteindelijk moest de helikopter honderden meters verderop landen.

De brandweer was ondertussen met een jeep met vierwielaandrijving ter plaatse gekomen. Nadat de brandweermannen de vrouw uit de bossen hadden getild, werd de vrouw in de jeep naar de ambulance gebracht. De hele reddingsactie duurde anderhalf uur.

De arts van de traumahelikopter ging in de ambulance mee naar het ziekenhuis.