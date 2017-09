Politie onderzoekt mishandeling in Waalwijk

WAALWIJK - In de Meester Goeman Borgesiusstraat in Waalwijk is woensdagnacht een man mishandeld. Mogelijk is daarbij ook geschoten. De politie is een onderzoek begonnen.

De politie werd rond kwart over twaalf over de mishandeling gealarmeerd. Twee personen op een motor zouden langs het slachtoffer zijn gereden. Een van hen mishandelde de man. De daders zijn vervolgens gevlucht.



Sporenonderzoek

Volgens getuigen zou er mogelijk ook geschoten zijn. De politie heeft sporenonderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij.