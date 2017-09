Voetganger ernstig gewond na aanrijding op N261 vlakbij Efteling

KAATSHEUVEL - Een voetganger is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat hij is aangereden door een personenauto op de N261 bij Kaatsheuvel. Waarom de man over de autoweg liep, is onbekend.

Het ongeluk gebeurde op de weg richting Tilburg, een paar honderd meter voor de afrit naar De Efteling. De weg is tijdelijk afgesloten. De andere weghelft was ook dicht toen een traumahelikopter op de weg landde, maar is inmiddels weer open.



De man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.