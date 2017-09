'FC Oss kampioen? Dat zou nog knapper zijn dan de titel van Leicester City!' [VIDEO]

OSS - FC Oss is uitstekend aan het voetbalseizoen begonnen. De Ossenaren hebben zeven punten na drie duels en staan tweede in de Jupiler League. Dat hadden maar weinig kenners vooraf verwacht. Die schaalden de ‘FC’ in op een plek in de onderste regionen. "Dat zeggen mensen die onze selectie niet kennen. We hebben veel kwaliteit in de groep zitten", zegt trainer Klaas Wels.

Wels is bezig aan zijn eerste maanden als hoofdtrainer in Oss. Hij stond al een paar keer voor de groep als er weer eens een coach was ontslagen, maar vanaf dit seizoen is hij zelf de baas. En vooralsnog gaat het uitstekend onder leiding van de Veghelnaar. Zelf blijft hij bescheiden. "Voor iedereen die club een warm hart toedraagt is dit ontzettend leuk en met name voor de supporters. Wij blijven gestaag werken om beter te worden."



'Geen gekkigheid'

Een doelstelling voor dit seizoen wil Wels niet uitspreken. "Het is te vroeg om daar nu iets zinnigs over te zeggen. Kom maar terug na een wedstrijd of tien." Toch merkt ook de oefenmeester dat in en rond Oss er veel enthousiasme is. Zo liet de hoofdsponsor van de club een shirt maken met daarop de stand van de Jupiler League. Wels: "Wij blijven weg van die gekkigheid, tot nu toe. Als we na 34 speeldagen nog zo hoog staan, is het anders. Dan heb je recht van spreken."



Algemeen directeur Peter Bijvelds blijft ook nuchter onder puike prestaties. Hij spreekt van een prima start. Van een kampioenschap en promotie naar de eredivisie wil hij niets weten. "Als ons dat lukt, is dat nog een grotere prestatie dan het kampioenschap van Leicester City. Dan ben ik dronken van geluk."De selectie van de Ossenaren heeft de nodige routine. Zo kwam middenvelder Roel van de Sande op de laatste dag van de transfermarkt terug naar Oss. Van 2007 tot en met 2014 speelde hij ook al voor de club, maar beleefde hij niet zoveel successen. "Een kampioenschap lijkt me niet zo realistisch", zegt hij. "Dat kan bijna niet, denk ik, voor een clubje als FC Oss. Misschien is het mooi voor over een aantal jaar. We moeten er nu van genieten, dat we zo hoog staan."