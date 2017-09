Fitboy Frans is 78 en organiseert een klim naar de Kilimanjaro

BOXTEL - Fitboys en fitgirl: een term die we het laatste jaar vaak horen. Bij een 78-jarige denken we niet gelijk aan een fitboy, maar toch hebben we er een in onze provincie. Frans van Beers uit Boxtel is extreem fit en organiseert een klim naar de Kilimanjaro.

De dag begint meestal rond zes uur 's ochtends voor de topfitte Frans. Bij zijn ochtendritueel horen buikspieroefeningen, een duik in een koud bad in de tuin en ademhalingsoefeningen. Vooral dat laatste is belangrijk bij een tocht naar grote hoogtes:



'Ademhalingsoefeningen doe ik al jaren. De longinhoud wordt hierdoor groter en het is goed voor de longblaasjes. Hoe hoger je komt, hoe minder zuurstof er is in de lucht. De mensen die mee gaan naar de Kilimanjaro wil ik daarom de ademhalingsoefeningen leren.'



Eerder beklom Frans al de Kilimanjaro, maar bijvoorbeeld ook de Mount Everest. Dit keer organiseert hij zelf de beklimming en wie wil kan met hem mee Frans is als 78-jarige fitter dan de gemiddelde dertiger. Wat hem fit houdt? Veel sporten, gezond eten en drinken natuurlijk, maar daarnaast helpt het hebben van een 27-jaar jongere vrouw ook wel een beetje mee. Verder is het belangrijk om 'te doen wat je leuk vindt'. Zo heeft Frans meerdere bedrijfjes en rijdt hij graag motor.'Ik moet iets hebben waar vuur in zit, iets wat hard vooruit gaat', vertelt hij. Zijn Harley heeft hij daarom ingeruild voor een Honda. 'Deze kan 250 kilometer per uur, maar zo hard rij ik meestal niet hoor.'