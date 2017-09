Roel van de Sande vond als laatste voetballer een nieuwe club: 'Was doodongelukkig bij RKC' [VIDEO]

OSS - Roel van de Sande maakte vorige week een transfer die alle kranten haalde. Hij was namelijk de laatste voetballer die voor het sluiten van de transfermarkt een nieuwe club vond. De middenvelder ging van RKC Waalwijk naar FC Oss en dat kwam voor hem als een verlossing. "Ik was bij RKC echt doodongelukkig geworden."

Van de Sande kreeg halverwege augustus in Waalwijk te horen dat er voor hem geen plek meer was. "Zonder pardon en zonder enige reden kreeg ik te horen dat ik kon vertrekken", vertelt de middenvelder. "Ik mocht niet meer in de kleedkamer komen en moest apart van de groep trainen."

Voor die actie heeft de middenvelder nog altijd geen goed woord over. "Als aan het begin van de voorbereiding tegen mij was gezegd: Roel, we zien het niet meer in je zitten, had ik de trainer een hand gegeven en was ik op zoek gegaan naar een nieuwe club. Dan heb je acht weken om iets anders te vinden. Nu trainde ik vijf, zes weken volop mee en kreeg ik ineens het nieuws te horen. Dat verdient niet de schoonheidsprijs."

De tekst gaat verder onder de video.



De middenvelder zat lang in onzekerheid of hij nog een club zou vinden. Met FC Oss kwam het dus op het allerlaatste moment rond. De klok tikte al richting middernacht, maar uiteindelijk was het papierwerk op tijd geregeld.Oss is geen onbekend terrein voor Van de Sande, hij speelde van 2007 tot en met 2014 ook al bij de club en kent er nog veel mensen. "Ik heb veel goede herinneringen aan Oss. Deze transfer is perfect voor mij. In Waalwijk zat ik echt op een dood spoor, daar was ik doodongelukkig geworden."

FC Oss huurt Van de Sande dit seizoen van RKC. Het contract van de middenvelder loopt in Waalwijk komende zomer af.