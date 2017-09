Koikarper met gezwollen oog moet onder narcose voor CT-scan

De karper kon best wel even zonder water. Foto: Erik Noorman

LANDHORST - Een wel heel bijzondere patiënt lag woensdagmiddag onder de CT-scan van Dierenkliniek Den Heuvel in Best. Een 84 centimeter lange koikarper had een opgezwollen oog en moest onder de scanner. Het komt niet heel vaak voor. Voor dierenarts Rob Heijmans is het de derde keer dat hij zoiets meemaakt.

De karper zwom al een tijdje rond met een dik oog. Zijn baasje maakte zich zorgen en nam contact op met dierenarts Rob. Hij heeft zelf geen CT-scan in zijn praktijk, maar wist een kliniek waar er wel een is. De diagnose was niet best: Rob zag een massa die de schedel en de mondholte van het geschubte dier binnendringt.

“Nu moeten we kijken wat haalbaar is”, vertelt Rob. “Kunnen we het weghalen? Moeten we opereren?” Het zijn vragen die de dierenarts deze dagen bezighouden.

Narcosemiddel

Een vis onder de scan is niet iets wat dagelijks gebeurt. “Dit is de derde keer dat ik het meemaak. De vis gaat eerst in een bak water met narcosemiddelen erin. Dan is het wachten totdat hij mee gaat werken en dan kun je hem zo onder de scan leggen.”

Een vis kan dus blijkbaar best wel lang op het droge. “Twintig minuten kan wel hoor.” Toen de scan klaar was, ging het dier weer in een bak vers water en werd hij langzaam weer ‘wakker’.