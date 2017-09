Wie is de mysterieuze wildkampeerder langs de A58 in Tilburg?

TILBURG - De berm langs de A58 in Tilburg: het is niet de meest voor de hand liggende kampeerplek. Toch staat er sinds een aantal dagen een groen tentje langs de snelweg. Maar wie de bewoner is?

De tent staat ter hoogte van de Euroscoop. Onze verslaggever nam woensdagmiddag een kijkje, maar vond de wildkampeerder niet. Wel lagen er wat bierflesjes en staat er een fietskar bij het tentje.



Omstanders hebben de bewoner eerder ook al uit de tent proberen te lokken, maar tot nu toe heeft hij of zij zich niet laten zien. De kampeerder reageert ook niet op toeterende auto’s die voorbij razen.