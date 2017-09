Krasse knarren rijden race met hun rollator: 'Ik wilde heel graag eerste worden'

ETTEN-LEUR - Er zijn een hoop speciale wedstrijden, maar op de atletiekbaan van Etten-Leur vond er woensdagmiddag wel een hele speciale strijd plaats. Tientallen ouderen streden met elkaar wie het snelst kon lopen met een rollator. 'Ik liep extra snel, want je wil toch winnen.'

Er kon gekozen worden uit de afstanden 400 meter, 1 kilometer en 2,5 kilometer. Ook Wallie Engelenburg was van de partij. Hoewel hij al 91 jaar is, haalde hij alles uit de kast.



Engelenburg liep de 400 meter in 8 minuten en 4 seconden. Daarmee was de 91-jarige atleet de snelste op die afstand. "Ik wilde heel graag winnen, daarom heb ik extra mijn best gedaan", lachte hij nadat hij de streep had gepasseerd.



Elke week nog een potje tennis

Ondanks zijn leeftijd van 91 jaar is Engelenburg nog bijzonder actief. "Ik tennis nog elke week en als het even kan, loop ik een rondje. Op mijn leeftijd moet je toch in conditie blijven."



De krasse knar heeft wel een verklaring waarom hij nog steeds zo kwiek is. "Ik heb nooit zwaar werk gedaan. Ik ben leraar scheikunde geweest. Daarom ben ik nu nog zo fit. En ik bridge elke dag. Dat is weer handig voor de conditie van mijn hersenen", grapt Engelenburg.



Naast de rollatorloop in Etten-Leur werd er ook een loop in Zundert georganiseerd. Marian Roest is de organisatrice van het sportevenement voor de krasse ouderen. "We organiseren al een tijdje wandelclubs. We merkten dat daar heel veel respons op was. Daarom kwamen we op het idee om een heuse rollatorloop te organiseren. Je merkt dat het de ouderen ontzettend veel energie geeft. Bovendien komen ze op deze manier weer in contact met elkaar.