Paard kukelt in zwembad en wordt gered door brandweer

MAARHEEZE - Een paard in Maarheeze belandde woensdagmiddag in een zwembad. Het is niet precies duidelijk of het dier verkoeling zocht of toch per ongeluk in het badje viel.

De brandweer moest er vanmiddag aan te pas komen. Het paard kon niet meer zelf uit het zwembad klimmen. "Het belangrijkste is in eerste instantie om het paard rustig te houden. Ervoor zorgen dat hij niet in de stress schiet", zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. "Brandweermannen uit verschillende regio's worden getraind in hoe ze met dieren moeten omgaan. Dat kwam hier wel van pas."



Paard uit water

Vervolgens was het de vraag hoe het paard uit het water kon worden getild. De brandweer uit Maarheeze kreeg hulp uit Eindhoven. "We hebben in eerste instantie wat water uit het zwembad laten lopen. Maar we zijn natuurlijk creatief. Dat hoort bij ons vak."

Hooi helpt

Een creatieve oplossing lag namelijk verscholen in een stapel hooi. Met hooibalen van de boerderij maakten de brandweermannen een trapje voor het paard om zo uit het water te kunnen klimmen. Het paard kwam met de schrik vrij en maakt het goed, laat de woordvoerder van de brandweer weten.