Vos wint tweede etappe en pakt leiding in Ronde van België

NINOVE - Marianne Vos heeft woensdag de tweede etappe van de Ronde van België gewonnen. De wielrenster uit Babyloniënbroek staat nu bovenaan in het algemeen klassement. Ze nam de leiderstrui over van Jolien d’Hoore.

De meervoudig olympisch- en wereldkampioene eindigde in de eerste etappe nog achter de Belgische. Ze moest toen een seconde inleveren. Nu versloeg ze D’Hoore in de eindsprint van de etappe met de start en aankomst in Ninove.



Vos verdiende bonificatieseconden met haar etappezege. Ze verdedigt donderdag een voorsprong van vier seconden op D’Hoore in de derde etappe.