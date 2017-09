Automobilist rijdt hond aan en rijdt door, politie zoekt getuigen

TILBURG - Een hond is woensdagavond in Tilburg overleden nadat het dier door een auto was aangereden. De chauffeur reed door na het ongeval en pleegt daarmee een misdrijf, laat de politie aan Omroep Brabant weten. Wie het baasje van de hond is, is nog niet duidelijk.

Zo rond kwart over zeven lieten twee kinderen een hond uit in de buurt van de kruising van de Bredaseweg met de N260. Het is op dit punt waar het beestje werd geschept door een auto.



De chauffeur is doorgereden na het ongeluk. "Dat is een misdrijf en daarmee is de chauffeur dus strafbaar. Wat dat betreft maakt het niet uit of het nou gaat om een hond of om een mens", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.De kinderen zijn in eerste instantie overstuur weggerend maar hebben zich ondertussen gemeld bij de politie. Het nummerbord van de auto is bekend maar de politie zoekt nog naar de doorrijder.