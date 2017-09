250 klachten over concert Volbeat: gemeente Eindhoven geeft Mojo officiële waarschuwing

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft Mojo Concerts een officiële waarschuwing gegeven over het concert van dinsdagavond van metalband Volbeat op Strijp-S. De organisator liet woensdag weten dat de geluidsman per ongeluk de geluidsnorm heeft overschreden, waardoor het niet 115 decibel maar 118 was.

De gemeente kreeg ongeveer 250 klachten binnen over het concert van de Deense band. De snoeiharde muziek was tot ver in de omgeving te horen. Omwonenden hadden van tevoren een brief gekregen met een nummer dat ze konden bellen bij overlast. Dat werd dus massaal gedaan.



Niet iedereen heeft bij de gemeente geklaagd. Ook de politie werd gebeld. Hoe veel klachten daar zijn binnengekomen, weet de gemeente Eindhoven niet.



Gesprek

Naar aanleiding van de meldingen heeft de gemeente Eindhoven woensdagmiddag een gesprek gehad met Mojo. De organisator gaf toen aan dat het geluid per ongeluk verkeerd was afgesteld.



Zo klonk het concert van Volbeat: