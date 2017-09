Eerst verslaafd, nu op weg naar internationale Miss-verkiezing 'Geloof in je dromen'

TILBURG - Zeven jaar lang was Julia van Loon verslaafd aan verdovende middelen. Maar krap een jaar nadat de Tilburgse 'clean' de ontwenningskliniek mocht verlaten, is ze hard op weg om de ene na de andere miss-verkiezing te veroveren. "Ik wil iedereen laten zien dat er hoop is."

"Missverkiezingen gaan natuurlijk over uiterlijk, maar ze gaan ook over innerlijk, over persoonlijkheid. Wat heb jij de wereld te bieden?" Voor Julia is de boodschap die ze uit wil dragen helder: "Voor mij is dit een overwinning op dat het ook anders kan, dat ik een meisje ben dat niet alleen zielig is, maar ook iets kan bereiken."



'Ik wilde zo graag bij de groep horen'

Vijftien was Julia toen ze voor het eerst drugs gebruikte. "Ik was al mijn hele leven op school gepest. Dat begon al op mijn vierde. Het had me heel onzeker gemaakt." Alleen om bij de groep te horen ging ze spijbelen en blowen.



"Daarna ging het heel snel. Ik ging ook alcohol drinken en daarna kwam de extacy en speed. En toen kwam er ook nog eens ketamine bij." Ze zag zichzelf in die tijd niet als verslaafd. "Ik gebruikte alleen als ik uitging, op feestjes en bij het stappen. Maar dat deed ik steeds vaker." Pas toen haar ouders dreigden om haar de deur te wijzen, meldde ze zcih aan bij een ontwenningskliniek. "Daar kreeg ik pas door dat ik echt verslaafd was."





Na tien weken werd ze 'clean' verklaard. "Toen begon mijn nieuwe leven." En dat was ook het moment om haar dromen binnen bereik te brengen. "Als klein meisje keek ik al naar miss-verkiezingen en als ik die zelfverzekerde mooie elegante vrouwen zag wist ik: dat wil ik ook." Alleen al het meedoen aan de miss-verkiezing was genoeg om die droom uit te laten komen."Dit weekend vertegenwoordigt JulBrabant tijdens de landelijke Miss Intercontinental verkiezing in Rotterdam. Mocht ze daar als winnaar uit de bus komen dan ligt het ticket voor de miss world verkiezing in India klaar.Intussen gaat de 'nieuwe' Julia ook langs scholen en instellingen om haar verhaal te vertellen. "Ik wil de jongeren laten zien hoe gemakkelijk hoe snel je verslaafd kunt raken. Maar ook dat er hoop is en dat je het waard bent om een mooi leven te hebben."