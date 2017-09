Motorblok slingert uit auto na botsing tegen boom, automobilist met spoed naar ziekenhuis

MILL - Een automobilist is woensdagnacht rond halftwee gewond geraakt nadat hij op de Volkelseweg in Mill van de weg raakte en tegen een boom botste. Het motorblok van zijn auto werd door de klap uit het voertuig geslingerd. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd.

De automobilist is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.



Eenzijdig ongeluk

Voor zover bekend waren er verder geen weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Van de auto van het slachtoffer bleef niet veel over. Het motorblok belandde zo'n honderd meter van het wrak.

De weg was een tijdje afgesloten voor onderzoek.