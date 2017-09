Auto in vlammen op in Loon op Zand, tweede beschadigd

LOON OP ZAND - Een auto die geparkeerd stond aan de Pleiades in Loon op Zand is woensdagnacht in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond kwart voor twee. Toen de brandweer aankwam, kwamen de vlammen al metershoog uit de auto.

Een auto die naast het uitgebrande voertuig stond, raakte ook beschadigd.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Dit wordt onderzocht.