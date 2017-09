Agenten in politieheli vinden hennep tussen mais [VIDEO]

CRANENDONCK - De politie heeft in de gemeente Cranendonck diverse hennepveldjes gevonden. Na een melding dat er in een maisveld hennep zou staan, ging de politie vrijdag onder meer met de politiehelikopter op zoek. Zo werden volgens een wijkagent diverse hennepveldjes tussen het mais opgespoord.

Twee agenten vlogen mee in de heli om de hennepplanten op te sporen. Het zou gaan om in totaal negentien verdachte plekken.De veldjes zijn woensdag geruimd, laat de politie op Facebook weten. Honderden planten werden tussen het mais uitgehaald. Dat gebeurde onder meer aan de Ruilverkavelingsweg, de Randweg Oost en de Schoordijk in Budel.

De hennepplanten zijn vernietigd.