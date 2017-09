Oudere vrouw gewond bij overval in Bladel

BLADEL - Een vrouw in Bladel is donderdagochtend in haar huis aan de Rondweg overvallen. Dit laat de politie om halfnegen weten. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer een oudere vrouw. Ze is gewond geraakt, maar hoe ernstig is volgens de politie nog niet duidelijk.

Een ambulance was rond kwart voor negen onderweg naar de Rondweg in Bladel.



Of er sprake is van een of meerdere overvallers is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.