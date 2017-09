Kerkklokken houden centrum Rosmalen bijna uur lang wakker

ROSMALEN - Wie vanochtend vroeg op moest en in het centrum van Rosmalen woont, zal een zware ochtend hebben gehad. De kerkklokken van de Sint Lambertuskerk hebben rond middernacht bijna een uur lang omwonenden wakker gehouden.

Volgens de 24-jarige Wouter Kamp, die vlakbij de toren woont, begonnen de klokken rond 23:30 met luiden en duurde het zeker tot 00:15 voordat het kabaal ophield. Het ging om de klokken die normaal de mis aankondigen. "Het was door het hele dorp te horen, vrienden van mij hadden er ook last van", zegt hij. "Ik kon gelukkig nog wel mijn bed uitkomen vanochtend."





Ook Jos van Son, wethouder voor Rosmalens Belang, liet via twitter van zich horen: "Naar bed naar bed zei Duimelot. Met klokkengelui op de achtergrond". Het is voor hem te hopen dat er goede koffie is op het gemeentehuis.Vermoedelijk gaat het om een storing. Doorgaans houden de klokken van de kerk zich in de nacht namelijk netjes stil.