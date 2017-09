Van Sonsbeeckpark in Breda afgezet met linten, politie onderzoekt zedenmisdrijf

BREDA - Het Burgemeester van Sonsbeeckpark in Breda is afgezet vanwege een groot politie-onderzoek. Waar de agenten precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk.

De politie laat via twitter weten dat er onderzoek wordt gedaan in verband met een zedenmisdrijf. Vanwege de privacy wil de politie verder niets over het onderzoek zeggen.





Het hele park is afgezet. De technische recherche onderzoekt onder meer een fiets die daar is achtergelaten. Op foto's is te zien dat er veel agenten zijn ingezet.Verderop staat nog een fiets. De politie doet in de bosjes achter één van de fietsen onderzoek.

Meer informatie volgt.