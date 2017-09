Langdurige regenval en stevige wind op komst, het wordt herfst!

EINDHOVEN - De herfst laat zich vrijdag in volle glorie zien. Het gaat langdurig en veel regenen en de wind trekt stevig aan. Op veel plaatsen in onze provincie kan tussen de tien en twintig millimeter regen vallen.

Niets wijst er vrijdag op dat het officieel nog zomer is. Vrijdagochtend begint het te regenen en 24 uur later wordt het pas weer droog, verwacht Alfred Snoek van MeteoGroup. “Heel af en toe is het misschien even droog”, zegt Snoek. Al moeten we ons daar niet te veel van voorstellen.

Sommige periodes regent het zelfs flink door. De snel aantrekkende wind maakt het herfstachtige karakter compleet. De windvlagen kunnen snelheden bereiken van zestig kilometer per uur. “Ja, dat is best fors”, aldus Snoek. Het wordt vrijdag hooguit 17 graden.

Herstel

Gelukkig toont het weekend tekenen van herstel. Zowel zaterdag als zondag overheersen de droge periodes. Wel is er af en toe kans op een bui. De temperatuur loopt iets op, tot 19 graden maximaal. Te koud voor deze tijd van het jaar. “Normaal komen we ’s middags op een goede 20 graden uit, maar dat halen we niet.”

Wie hoopt op mooi nazomerweer, komt bedrogen uit. Begin volgende week verwacht Snoek opnieuw enkele herfstachtige dagen.