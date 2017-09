Man raakt huis kwijt en kampeert nu langs A58

TILBURG - Twee mensen slapen al een paar dagen in een tentje vlak langs de A58 bij Tilburg. Het gaat om twee mannen, een jongere en een wat oudere.

De oudere man zegt dat hij sinds een week dakloos is. Door financiële problemen zou hij zijn huis zijn kwijtgeraakt. Daarom zocht hij naar een nieuwe slaapplek en koos ervoor om zijn tentje op te slaan op Stappegoor, in Tilburg-Zuid, tussen de snelweg en de Euroscoop.



De jongere man zou van huis zijn weggelopen vanwege problemen. Of iemand zich over de mannen ontfermt of dat de gemeente of Rijkswaterstaat op de hoogte is van de kampeerplaats van beide mannen, is niet duidelijk.



Onze verslaggever nam donderdagochtend een kijkje, en trof de wildkampeerders aan. Er stond ook een scootmobiel en er lagen wat bierflesjes en een fietskar bij het groene tentje.