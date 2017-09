Wagenbouwers bloemencorso Valkenswaard slapen in bouwtent om diefstal te voorkomen

VALKENSWAARD - Al een week lang slaapt hij eenzaam in een slaapzak op een bank in de bouwtent van de corsowagen van Borkel en Schaft. Jeroen van Keulen denkt dat het nodig is: "Je weet het niet tegenwoordig." Er zijn al eens scheuren in de tent gemaakt en spullen gestolen. Ook bij andere buurtschappen slapen wagenbouwers in de corsotent om diefstal te voorkomen.

Jeroen van Keulen heeft er geen moeite mee om alleen in de tent bij het sportpark van Borkel en Schaft te slapen: "Ik ga de slaapzak in en ben zo weg." Bang is hij niet, om alleen in de tent te slapen: "s 'Nachts om vier uur hoor je wel eens een wagen in volle vaart voorbij scheuren, dat zijn meestal Belgen die in Nederland gaan werken."



Dure geluidsapparatuur

Ook bij buurtschap Wilhelmina slapen wagenbouwers de laatste dagen voor de zekerheid in de bouwtent: "Er zit voor twintigduizend euro aan geluidsapparatuur op onze wagen, dat moeten we wel beveiligen tegen diefstal", zegt wagenbouwer Rudy Segers. Verder is de wagen, met veel bewegende elementen, helemaal computergestuurd. Er zit dus heel wat kostbaar spul op.



Zo vlak voor het bloemencorso, dat zondag door de straten van Valkenswaard trekt, loopt de 'corsokoorts' weer op bij de wagenbouwers. De komende dagen worden er weer honderdenduizenden dahlia's geprikt door honderden vrijwilligers. De bouw van de wagens ligt op schema. Nu alleen nog maar hopen dat de weergoden meewerken aan een mooi bloemencorso.