Ruzie over drankgebruik loopt uit de hand, man opgepakt

BERGEN OP ZOOM - Een 36-jarige man is woensdagmiddag aan de Markiezaatweg in Bergen op Zoom geschopt en geslagen. Een ruzie, waarschijnlijk over drankgebruik bij een winkelcentrum, is aanleiding tot de mishandeling.

De man zat op een bank naast een supermarkt toen een bezoeker (21) van de winkel hem aansprak. Dit ging waarschijnlijk over drankgebruik. De bezoeker liep hierna weg en werd vervolgens achtervolgd door de man.

Bij een andere winkel sprak de man de weglopende bezoeker aan. Een ruzie volgde en er werd door beiden naar elkaar uitgehaald. Uiteindelijk sloeg de bezoeker raak en viel de man op de grond. Terwijl de man op de grond lag volgden nog enkele klappen en schoppen. Daarna liep de verdachte weg.

Omstanders belden de politie. Zij ving de man op. Het slachtoffer kon de verdachte aanwijzen. Deze werd opgepakt en zit vast. Hij gaf aan dat het slachtoffer hem had bespuugd en dat hij spijt had van zijn acties.