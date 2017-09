Vier mannen opgepakt voor straatroof in Oss

OSS - Vier jongemannen hebben woensdagmiddag in Oss onder bedreiging van een wapen een man beroofd. Ze namen geld en waardevolle spullen van het slachtoffer mee, zo laat de politie weten. De straatroof gebeurde rond kwart over vier op de Verdistraat.

Binnen vijf uur na de beroving, hield de politie vier verdachten aan. Het gaat om jongens en mannen tussen de 16 en 23 jaar uit Oss en Berghem. Zij zitten nog vast.



Het is niet bekend of het slachtoffer van de straatroof gewond is geraakt. Ook is onbekend hoeveel geld er is meegenomen.