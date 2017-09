Protest van wijkbewoners helpt: insectenfabriek zoekt andere locatie

DEN BOSCH - Insectenfabriek Protix komt definitief niet bij de wijk Meerendonk in Den Bosch. Dat laat directeur Kees Aarts donderdag weten. Na protesten tegen de komst van de fabriek gaat het bedrijf samen met de gemeente op zoek naar een andere locatie.

Protix wil onder meer larven van de tropische soldaatvlieg kweken. Deze worden in de fabriek verwerkt tot eiwitpoeder of insectenolie. De eiwitten zijn een grondstof voor veevoer.



De buurt kwam in opstand tegen de komst van de insectenfabriek. De bewoners waren bang voor stank, geluidshinder en veel verkeer.



Liever andere locatie

Raadsleden in Den Bosch lieten zich dinsdag tijdens een commissievergadering negatief uit over de komst van Protix op het industrieterrein dichtbij de wijk Meerendonk.



De raad ziet liever dat er meer huizen worden gebouwd in de wijk en dat Protix zich elders in de stad vestigt. Alleen VVD en Rosmalens Belang zien geen problemen voor de komst van de fabriek.