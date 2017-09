Elisabeth Ziekenhuis Tilburg getroffen door storing, geen operaties

TILBURG - Het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg kampt donderdagochtend met een storing waardoor er geen operaties kunnen plaatsvinden. De geplande operaties worden uitgesteld. De spoedzorg gaat wel door.

De storing wordt veroorzaakt door een defect in de apparatuur en daardoor werkt het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) niet. Op de poliklinieken zorgt de storing voor vertragingen.



Volgens het ziekenhuis wordt 'met man en macht' gewerkt om de storing op te lossen en zijn 'noodprocedures' gestart. Wanneer dat precies is gebeurt is nog niet bekend.