Spil in anabolenhandel blijkt grote geldschieter Tilburgse dartwereld

TILBURG - Een van de hoofdsponsoren van topdarter Benito van de Pas uit Tilburg is opgepakt voor de handel in anabolen. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Omroep Brabant. Het gaat om een 52-jarige man en eigenaar van Xtreme Sport, een winkel in sportvoeding en -supplementen. De man is een bekende in de Tilburgse dartwereld.

De winkel sponsort op hoog niveau meerdere dartteams die de naam van het bedrijf voeren.



LEES OOK: Kantoor in Tilburg spil in grootschalige anabolenhandel, drie mensen opgepakt



Zes teams

In totaal gaat dat om zes dartteams. Vijf bij de Tilburgse Darts Vereniging (TDV, regio Groot Tilburg) en één in de Superleague van de Nederlandse Darts Bond (NDB). Dat is de hoogste competitie in Nederland.



Ook vrouw opgepakt

In de zaak werd de 52-jarige hoofdverdachte en eigenaar van de winkel, samen met een 49-jarige inwoonster van Tilburg en een 46-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt op verdenking van de illegale handel. Zij zouden de middelen vanuit het kantoor achter de winkel hebben verkocht.



Buurtbewoners zeggen niet volledig verbaasd te zijn over de inval. Zij geven aan al langer het gevoel te hebben gehad dat het niet helemaal pluis was rond Xtreme Sport. Zo zouden er dagelijks luxe mercedessen en BMW's langskomen, waarbij ze met open kofferbakken dingen met elkaar uit zouden wisselen.



Grote inval

Volgens diezelfde buurtbewoners kwamen er rond het middaguur zes politiewagens en douane aan bij de winkel. Meer dan tien agenten met speurhonden zouden vervolgens het pand zijn binnengegaan. De inval duurde bijna zes uur.



Darter Benito van de Pas was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Niets wijst erop dat hij op de hoogte was van de praktijken van zijn sponsor.