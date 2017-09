Man probeert gestolen fiets aan oorspronkelijke eigenaresse te verkopen

BREDA - Een bewoner van de Wensel Cobergherstraat in Breda is woensdagmiddag aangehouden nadat hij een gestolen fiets wilde verkopen aan de oorspronkelijke eigenaresse. De vrouw zag dat haar fiets op internet te koop werd aangeboden en zette een val.

De vrouw nam contact op met de verkoper en ging er op af. In zijn woning aangekomen bleek het inderdaad om haar fiets te gaan. Deze was makkelijk te herkennen omdat het een unieke fiets was. Een gedeelte was namelijk zelf in elkaar gezet.

Nadat ze had gezegd dat ze hem wilde kopen, gaf ze aan dat ze eerst geld moest pinnen. In werkelijkheid belde ze de politie. Die kwam ter plaatse en had snel door dat de vrouw de waarheid sprak. De man is aangehouden en de fiets mocht meteen met de vrouw mee naar huis.