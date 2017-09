Etienne Bax kan zondag wereldkampioen worden: 'Liever nog niet'

BERGEIJK - In theorie kan Etienne Bax zondag in Duitsland de wereldtitel in de zijspancross pakken. De coureur uit Bergeijk hoopt natuurlijk wereldkampioen te worden, maar liever pakt hij de titel een week later in eigen land.

De kans dat Bax zondag al wereldkampioen wordt is klein. "Liever niet. We gaan er ook niet vanuit", zegt de motorcrosser. Als de Grand Prix van Rudenberg net zo verloopt als de laatste wedstrijd, op 27 augustus in Zwitserland, is Bax samen met bakkenist Nicolas Massut wel wereldkampioen. "Ja, het kan dus wel."



Concurrent Valentin Giraud verloor vorige keer punten nadat hij in de tweede manche uitgevallen was. Dat zou weer moeten gebeuren. "Maar andersom kan het natuurlijk ook. In dat geval sta je nog maar vijf punten voor."



Het zou het mooiste zijn als Bax na het weekend nog maar één punt nodig heeft bij de slotwedstrijd. "Inderdaad, dat zou het mooiste scenario zijn. In eigen land wereldkampioen worden lijkt me mooi, daar hoop ik op. Twee jaar geleden waren er in Frankrijk veel fans aanwezig. In Markelo zijn dat er waarschijnlijk nog meer."



Dakdekken en zwemmen

Tot Zwitserland ging het even een periode minder met Bax. "Het zat tussen de oren. Als je vanaf het begin de rode plaat hebt, leider bent in het klassement, is er veel druk. Je kunt beter moeten jagen." Door te ontspannen vond de voormalige dakdekker rust. "Ik heb twee dagen op het dak gezeten en ben een dag met de familie gaan zwemmen. Dat was fijn."



Mentaal zit het nu goed, maar het kan snel weer moeilijk zijn. "Nu heb je een redelijk grote voorsprong. Maar als je een manche uitvalt, dan is de druk meteen weer terug. Dan moet je. En op het moment dat je moet lukt het vaak niet."



Loterij

“Elke manche vierde worden is genoeg. Dat moet ook gewoon kunnen”, zegt Bax. Toch is de Grand Prix in Duitsland dit jaar geen garantie voor goede resultaten. “Ze verwachten heel slecht weer. Dan is het eigenlijk een loterij, je moet vooral hopen dat alles heel blijft.”



Slecht weer is niet in het nadeel van Bax. “Meestal is het in mijn voordeel zelfs, ook al rijd ik niet graag in slecht weer. Het is ook heel spannend, want er worden sowieso meer fouten gemaakt.”