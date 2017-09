Twee vliegtuigen met militairen, water en voedsel naar Sint-Maarten

EINDHOVEN - Twee vliegtuigen vertrekken donderdag vanaf Vliegbasis Eindhoven richting Sint-Maarten. De toestellen vervoeren militairen, water en voedsel.

De militairen worden ingezet voor hulpverlenende en ondersteunende taken. Van het water en voedsel dat wordt meegenomen kunnen 40.000 mensen vijf dagen lang drinken en eten.



Inzet

De transporttoestellen, een KDC-10 en C-130, vliegen naar Curaçao. Vanwege de schade aan het vliegveld op Sint-Maarten wordt de C-130 ingezet om de goederen van Curaçao naar het getroffen gebied te vervoeren. Dit toestel kan op slecht bereikbare start- en landingsbanen te landen.



Orkaan Irma raasde woensdag met windstoten van 350 kilometer per uur over Sint-Maarten. De schade op het eiland is enorm.