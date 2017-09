Ole (10) solliciteert bij de politie: 'Ik wil graag mensen helpen, mag ik?'

GEMERT - ‘Ik wil graag agent worden, maar wil je wel rekening houden met mijn school?’ De 10-jarige Ole uit Gemert heeft een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. Hij wil bij de politie en stuurde daarom een brief naar de hoofdagent van politieteam Gemert-Bakel en Laarbeek.

"Ik denk aan de maatschappij en wil graag mensen helpen. Mag ik?", schrijft het jochie in zijn 'sollicitatiebrief’. Wel wil hij zijn werk combineren met school, dus de hoofdagent wordt gevraagd hier rekening mee te houden.



Op fietsje afgeleverd

Ole bracht de brief dinsdag zelf naar het politiebureau toe. Hoofd- en jeugdagent Niels Kanters zag hem op zijn fietsje aankomen. “Ik zag dat hij twijfelde om naar binnen te gaan. Ik ben toen naar buiten gelopen en vroeg ik of ik hem kon helpen. Hij zei dat hij een geheimpje had. Toen ik vroeg of ik mocht weten wat het was, zei hij dat hij een brief had en dat ik die mocht lezen als hij die door de brievenbus had gedaan.”



Kanters las de handgeschreven brief en zag dat Ole zijn adres en het telefoonnummer van zijn moeder had opgeschreven. De agent belde dan ook meteen zijn moeder. “Zij wist van niks, dus hij is op eigen initiatief naar het politiebureau gekomen.”



'Ga goed woordje doen'

De agent gaat kijken of hij iets kan regelen voor zijn mogelijk toekomstige collega. “Ik ga een goed woordje voor hem doen als hij later echt bij de politie wil”, zegt hij. “Dit soort mensen kunnen we zeker gebruiken. Met zulke initiatieven en zo’n doorzettingsvermogen.”