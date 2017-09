Rapper Kempi teleurgesteld dat hij nog twee weken in de cel moet blijven

DEN BOSCH - Rapper Kempi blijft nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald.

De advocaat van Kempi, Justus Faber, laat weten dat zijn cliënt teleurgesteld is over de uitspraak. “Volgende week moet hij opnieuw verschijnen in de raadkamer. Hij hoopt dan op een beter resultaat.”



Kempi werd maandagochtend gearresteerd in de Molenstraat in Helmond. Hij zou zijn ex-vriendin met een pistool hebben bedreigd.

Filmpje

De aanhouding werd gefilmd. Het filmpje werd naar Omroep Brabant gestuurd. Daarin is te horen dat de rapper roept: "‘Ik krijg geen adem, man. Ik stik, ik stik."