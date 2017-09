Brabant en Limburg zijn uitzondering: maar weinig provincies geven geld aan orkesten

EINDHOVEN - Heel weinig Nederlandse provincies steken grote bedragen in hun symfonieorkesten. Brabant en Limburg die samen ongeveer een kwart van de Philharmonie Zuidnederland subsidiëren, blijken bij een vragenrondje langs de Nederlandse orkesten een uitzondering. Vrijdag praten Provinciale Staten in Brabant over de Brabantse subsidie van anderhalf miljoen euro per jaar voor het orkest.

Tegelijkertijd blijkt dat de orkesten moeilijk met elkaar zijn te vergelijken. In Zuid-Holland is het dan wel niet de provincie die grote bedragen in de twéé symfonieorkesten steekt, maar de regio. De gemeenten Rotterdam en Den Haag maken daar bedragen over waar de anderhalf miljoen van Brabant maar flauwtjes bij afsteekt.





En wie de discussies in Den Haag over de subsidiëring van de kunsten volgt, snapt dat de provinciale subsidie voor de Philharmonie nú een uitzondering is maar straks wel eens de regel kan worden. Den Haag wil méér inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de cultuur naar de (stads-)regio's schuiven. Iets waar de regio's, die zich nu onderbedeeld voelen, blij mee zijn. Maar verantwoordelijkheid zonder zelf de portemonnee te trekken, is politiek natuurlijk niet bespreekbaar.De Philharmonie Zuidnederland is een fusieorkest, net als het Noord-Nederlands Orkest in Friesland, Groningen en Drenthe. Dat ontstond in 1989 toen twee regionale orkesten samengingen. Sindsdien betalen de drie provincies samen niet meer dan twee procent van de begroting van het orkest die net boven de acht miljoen euro per jaar zit.Overijssel steekt dit jaar driekwart miljoen in het Orkest van het Oosten. Maar dat is eenmalig door de slechte financiële situatie bij het orkest. In andere jaren betaalt Overijssel ongeveer 350.000 euro, zo'n tien procent van de totale subsidie voor het Orkest van het Oosten.Maar het is lastig om Brabant en Oost-Nederland te vergelijken. Het rijk mikt op een fusie van het Orkest van het Oosten én het Gelders Orkest. Hoeveel de provincies daaraan gaan bijdragen, wordt nu misschien wel ergens besproken maar níet in het openbaar.Weer heel anders is het in Zuid-Holland. Dat telt twee symfonieorkesten: het Rotterdams Philharmonisch én het Residentieorkest. Het rijk vindt dat de twee orkesten moeten samenwerken (maar heeft geen fusie opgelegd) en subsidieert de twee orkesten als één orkest. Samen krijgen ze dus niet meer dan ruim zeven miljoen.Maar de regio's, en dan vooral Den Haag en Rotterdam, vinden het zó belangrijk om een eigen orkest te hebben dat ze er flinke bedragen in steken. Den Haag bijna vier miljoen (in 2015) en Rotterdam ruim zes miljoen (2015). En dan is het grappig om te zien dat Limburg en Brabant één orkest hebben terwijl ze samen even veel inwoners hebben als Zuid-Holland (ruim 3,5 miljoen) dat als regio twee orkesten in de vaart houdt.Het Koninklijk Concertgebouw Orkest tot slot, krijgt van de provincie Noord-Holland niets, maar wél zes miljoen euro van de stad Amsterdam, op een begroting van ruim 25 miljoen euro.