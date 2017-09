Plots verschenen lantaarnpaal blokkeert poppodium in Eindhoven

EINDHOVEN - Het was een vreemde verrassing voor de mensen van openbaar poppodium Wim Van Doorne Kiosk in Eindhoven. Een aantal weken geleden stond er plots een lantaarnpaal precies voor het podium. Peter Fransen van de Kiosk: "Hij staat echt heel hinderlijk in de weg".

Hoewel ze er bij de Kiosk aanvankelijk wel om konden lachen, is het verwijderen van de paal inmiddels ook bittere ernst: "We hebben afgelopen zondag een groot optreden gehad, die paal stond echt enorm in de weg."



Politieke vragen

Inmiddels bemoeit ook de politiek zich met de paal. PvdA'er Ward Overeem heeft er raadsvragen over gesteld: "Ik liep erlangs en zag dat er een lantaarnpaal vlak voor het podium staat. Ik weet niet precies wat het idee erachter is, maar hier is niemand bij gebaat lijkt me."



Het lijkt erop dat er iets is fout gegaan bij de herinrichting van het terrein. "Vermoedelijk heeft iemand die paal in het plan getekend en heeft vervolgens niemand gekeken of dat ook wel zo handig was", zegt Overeem. "Het kan ook zijn dat ze het parkeerterrein zo handiger vinden verlicht." Hoe dan ook. Erg handig is het allemaal niet.



Verwijderd

Bij Van Doorne Kiosk hebben ze inmiddels wel van de gemeente de bevestiging gekregen dat de paal zal worden verwijderd. De gemeente zelf heeft nog niet gereageerd.





