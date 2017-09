Matwe Middelkoop geniet van bizarre US Open-week met Robin Haase

BREDA - De kwartfinale was het eindstation voor Matwe Middelkoop en Robin Haase op de US Open. Donderdag kwam Middelkoop terug in Breda, gebroken en tevreden.

Middelkoop vergelijkt zichzelf met lachend een zombie. Dat komt door de reis die hij net achter de rug heeft. Een vlucht vanuit New York, daar speelde hij vier wedstijden op de US Open. Ondanks de vermoeidheid praat hij enthousiast over die prestatie. "Het was een geweldige week. Bizar en mooi."



Nooit eerder kwam hij zo ver tijdens een Grand Slam. "Tot nu toe ging ik er altijd uit in de tweede ronde. Wel vaak met nipt verlies, maar nu heb ik gewoon drie rondes gewonnen. Uiteindelijk zijn we in de kwartfinale gestrand. Dat levert heel veel punten, geld en prestige op. Die combinatie is fijn."



Fijne partner

De Bredase tennisser stond dit jaar voor het eerst samen met Haase op de baan, het was een succes. "Hij is echt een superprof. Je moet natuurlijk aan elkaar wennen, dat doe je met dubbeltrainingen. Hij pikt dat gelijk op. Na zijn uitschakeling stuurde hij een appje: 'Morgen gewoon dubbeltraining'. Het ging ontzettend goed."



Middelkoop zoekt nog een nieuwe vaste dubbelpartner, toch speelt hij dit kalenderjaar niet meer met Haase samen. "We hebben allebei al afspraken staan. Ik zie het zeker zitten om vaker met Robin te dubbelen en volgens mij ziet hij dat ook zitten."



"Ik speel dit jaar nog zes toernooien en die staan qua partner al vast. Maar in de toekomst is het wel interessant om te kijken of Robin en ik vaker samen kunnen spelen", aldus de 34-jarige Middelkoop.