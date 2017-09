Bedrijven delen ervaringen om oudere werknemers te ontzien

ETTEN-LEUR - Twintig bedrijven in West-Brabant gaan anderhalf jaar samenwerken om oudere werknemers gezond en fit hun pensioen te laten halen. Door de verhoging van de pensioenleeftijd krijgen steeds meer bedrijven last van vergrijzing van het personeel.

In veel cao's zijn afspraken gemaakt om oudere werknemers te ontzien, maar daardoor kunnen bedrijven ook vastlopen in de organisatie van het werk.



BZW

De twintig bedrijven gaan nu ervaringen uitwisselen, samen met vakbond CNV en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW. Bestuurslid Peter van den Eijnden: "De bedrijven krijgen gratis ondersteuning, om duurzame inzetbaarheid in Brabant op de agenda te zetten". De aftrap van het project werd donderdag gegeven in Etten-Leur.



De deelnemende bedrijven krijgen ook geld van de provincie om begeleiding en advies in te huren. Ook andere bedrijven moeten gaan profiteren van hun bevindingen.