'Bij dat lelijke gebouw linksaf', 400 handtekeningen om Soosgebouw in Tilburg te behouden

TILBURG - "Bij dat lelijke gebouw linksaf." Iedere Tilburger weet dan dat het over het voormalig Soosgebouw gaat. Het staat op de nominatie om gesloopt te worden. Onterecht volgens sommigen. Een petitie moet de sloop voorkomen en die is inmiddels meer dan vierhonderd keer getekend.

Eind augustus werd de petitie gestart en of je het gebouw nu mooi vindt of niet, het valt wel op. De blauwe onderkant en roestkleurige bovenkant vormen samen met de Koepelhal de entree voor wie langs de oostkant de Spoorzone in rijdt.



Een gebouw dat op straat de tongen losmaakt: "Ik heb het altijd al een afschuwelijk gebouw gevonden" en "Mooi is een ruim begrip, maar de kleurcombinatie en hoe het gebouw eruit ziet, nee, dit is niet echt mijn ding."



We moeten verder kijken volgens Tom Pijnenburg, de initiatiefnemer van de petitie: "Als mensen iets meer van het gebouw weten, dan gaan ze het vaak mooier vinden. Kijk eens naar de raampjes, die zijn gebaseerd op de ramen van treincoupés. Het gebouw is ook gebaseerd op een trein. Het materiaal, het staal aan de bovenkant, is oud treinmateriaal van de werkplaats die hier vroeger stond. Daarnaast staat het op de kop van de Spoorzone. Het past hier gewoon erg goed."



Het pand is een voorbeeld van architectuur uit de jaren 70. In 1978 ging het Soosgebouw open en diende jaren als sociale dienst van de gemeente. Later kwam er het UWV in, maar tegenwoordig is het een kantoorpand.Pijnenburg geeft toe: "Er moet wel wat onderhoud gepleegd worden." Hij pleit dan ook voor een stevige opknapbeurt en is nu bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen. Daarnaast wil hij graag in gesprek met de eigenaar en de gemeente voor het behoud van het voormalig Soosgebouw. De eigenaar van het pand heeft andere plannen met het gebouw. Het moet plaats maken voor ruim 150 appartementen.