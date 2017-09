Lars Boom wint tijdrit in Engeland, Marianne Vos raakt leiderstrui kwijt in België

TENDRING - Lars Boom heeft donderdag de tijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen, daarnaast pakte hij de leiding in het algemeen klassement. In België werd Marianne Vos tweede tijdens de derde etappe van de Lotto België Tour, ze raakte de leiding in het algemeen klassement kwijt aan Jolien D'Hoore.

"Deze tijdrit bevestigt mijn goede vorm van de afgelopen weken", zegt Boom op de website van zijn ploeg. "Vanavond mogen we een biertje opentrekken. Daar had ik het al een paar dagen met Dylan Groenewegen over."Na het drinken van een biertje gaat de aandacht weer op de Tour of Britain, de eindwinst is het doel voor de renner uit Vlijmen. "De focus ligt op het behouden van de leiderstrui tot in Cardiff zondag. Maar ik schroom niet om werk voor Dylan te blijven verzetten."Marianne Vos werd donderdagmiddag in de sprint geklopt door Jolien D'Hoore. De Belgische renster won dinsdag de proloog. Woensdag was Vos de sterkste, D'Hoore neemt door de zege de leiding in het algemeen klassement over van Vos.Vos gebruikt de wedstrijd in België ter voorbereiding op het WK. "Ik ben net terug van een stage in Italië en koos er bewust voor om deze wedstrijd nog in de benen te hebben voor het WK in Bergen . Dit is de ideale voorbereiding voor mij."