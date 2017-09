Angstige middag voor poes Myrte, brandweer moet haar uit boom halen

KAATSHEUVEL - Een grote hond heeft poes Myrte een angstige middag bezorgd in Kaatsheuvel. Het diertje liep donderdag op de Jan van Eyckstraat en klom uit schrik in een hoge boom toen ze werd achterna gezeten door de hond. Daar was Myrte even veilig. Tot het moment dat ze weer naar beneden wilde, want ook dat zag ze niet zo zitten.

Haar baasje probeerde Myrte naar beneden te krijgen, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Ze bleef zitten waar ze zat. Uiteindelijk werd de brandweer gebeld om haar eruit te krijgen. Medewerkers hebben het dier met een hoogwerker uit de boom gehaald.



Eenmaal weer veilig op de grond, was Myrte nog altijd erg overstuur. Ze is snel naar haar baasje gebracht om wat te kalmeren.