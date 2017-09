'Wildkampeerder A58 bij Tilburg kan zich melden bij crisisopvang Traverse'

TILBURG - Een van de twee dakloze mannen die al een paar dagen in een tentje vlak langs de snelweg A58 bij Tilburg bivakkeren, kan zich donderdagavond melden bij de crisisopvang aan de Gasthuisring. Dat heeft Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse met hem afgesproken.

Volgens een woordvoerster van Traverse is er donderdagmiddag een intakegesprek met de oudere man geweest. Daarin is verteld dat er vanaf 's avonds tien uur mogelijk een bed beschikbaar is in de opvang.



Slaapplek

De oudere man zegt dat hij sinds een week dakloos is. Door financiƫle problemen zou hij zijn huis zijn kwijtgeraakt. Daarom zocht hij naar een nieuwe slaapplek en koos ervoor om zijn tentje op te slaan op Stappegoor, in Tilburg-Zuid, tussen de snelweg en de Euroscoop.



De jongere man die ook langs de A58 slaapt, zou van huis zijn weggelopen vanwege problemen. Het is niet bekend of hij ook al bij Traverse in beeld is. Medewerkers van de gemeente Tilburg proberen met hem in contact te komen om te zorgen dat ook hij de juiste zorg krijgt, aldus een woordvoerster.



Tent

Rijkswaterstaat liet donderdagmiddag weten dat de tent van het duo niet op hun grondgebied staat. Bovendien levert de tijdelijke kampeerplaats geen gevaar op voor het verkeer. Er is voor Rijkswaterstaat dan ook geen noodzaak de tent weg te halen.