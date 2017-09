Outdoor Brabant zonder WK, 'topevenement' met camping: 'Net een dorp'

BREDA - Outdoor Brabant is donderdag weer van start gegaan. De editie van dit jaar is minder groots dan vorig jaar, omdat er nu geen wereldkampioenschap is. "Maar het is nog steeds een topevenement."

Toernooidirecteur John de Vos weet dat er een verschil is tussen Outdoor Brabant met of zonder WK. "Ja, een WK heeft toch een andere uitstraling. Intern zien we het als overgangsjaar, we zijn met de toekomst bezig. We zijn aan het kijken naar een permanent terrein. Het is een feit dat het evenement met een WK meer allure heeft, maar het is nog steeds een topevenement."



Zaterdag is er de marathon bij het mennen, de hele week zijn regionale toppers in actie bij het springen. Dressuur is er dit jaar niet. "We moeten keuzes maken. Maar we hebben toppers in actie, zoals IJsbrand Chardon bij de vierspan, Europees kampioen."



Bij Outdoor Brabant is er ook weer een camping. Rick Velstra staat daar ook, de Brabander is chauffeur van een Duits team. "Het is hier net een dorp. Iedereen roddelt over elkaar, praat met elkaar en drinkt een glas bier met elkaar. Het is net als thuis."Een gezellig camping in plaats van topsport? Nee, dat niet. "Er komt ook topsport bij. Hoe dichter je bij de wedstrijd komt, des te serieuzer alle sporters worden en hoe eerder ze naar bed gaan."