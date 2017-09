'Als dit niet helpt ga ik naar de koning', Ombudsman laatste redmiddel voor wanhopigen

BERGEN OP ZOOM - Hulp is in Nederland volop verkrijgbaar, maar bij wie moet je zijn? De politie, gemeente of wellicht het juridisch loket? Om de problemen in beeld te krijgen trekt de Nationale Ombudsman door het land. Hij was donderdag onder meer op de Grote Markt in Bergen op Zoom.

Veel mensen voelen zich niet serieus genomen door de overheid. Ook voor Thea Houtepen is de maat vol. Ze heeft al decennia lang last van langsrijdend verkeer. Zo erg zelfs, dat er scheuren in haar muren zijn ontstaan.



"Ik had al in m'n hoofd: ik ga eerst naar de burgemeester, dan naar de Ombudsman. En als het moet dan ga ik naar de koning, want ik ben een rechtgeaarde burger", zegt Thea. "Ik heb geen schulden. Ik heb geen strafblad, dus mag ik gerechtigheid?"De Nationale Ombudsman gaat graag het gesprek met hen aan. "Dan weet je écht waar het over gaat. Wat houdt mensen bezig? Dan zie ik ook de brieven die mensen krijgen van de overheid. Dan zie ik hoe overheden hebben gereageerd, of hoe ambtenaren hebben gereageerd", zegt Reinier van Zutphen."En dan kan ik ook bedenken waar de oplossing zit. Dus dat directe contact is ook medebepalend voor de manier waarop uiteindelijk een probleem wordt opgelost."Tijdens zijn werk als Nationale Ombudsman merkt Van Zutphen vaak dat mensen zich niet serieus genomen voelen en dat ze het idee hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd."Dat leidt tot frustratie. De manier waarop er vanuit de overheid met een vanzelfsprekendheid wordt gereageerd op bepaalde problemen. Het kan best zijn dat het voor de ambtenaar of voor de burgemeester helemaal duidelijk is wat er moet gebeuren, maar de burger snapt dat niet 1-2-3.”Thea heeft inmiddels advies gekregen. "Ze gaan het verder uitzoeken want het is gecompliceerd. Ze gaan waarschijnlijk met meerdere gemeente-ambtenaren contact opnemen. Ook al heb ik niet gewonnen of krijg ik geen gelijk: het geeft me een goed gevoel."Donderdagavond houdt de Nationale Ombudsman nog een spreekuur in de bibliotheek van Tilburg en vrijdag is hij vanaf twaalf uur in wijkgebouw D’n Uitwijk in Veldhoven.