A58 tussen Tilburg en Eindhoven dit weekend afgesloten, asfalt krijgt opknapbeurt

MOERGESTEL - De snelweg A58 van Tilburg naar Eindhoven gaat dit weekeinde dicht. Vanaf negen uur vrijdagavond gooit Rijkswaterstaat de snelweg tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp op slot. Op het traject krijgt het asfalt een opknapbeurt. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend vijf uur.

De snelweg krijgt een nieuwe laag asfalt, net als de verzorgingsplaatsen. Daarnaast repareert Rijkswaterstaat de vangrail en wordt aan de signalering gewerkt.



Halfuur extra reistijd

Weggebruikers worden vanaf knooppunt De Baars, tussen Tilburg en Moergestel, omgeleid richting de N65, via het knooppunt Vught en de A2. Ze moeten rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot een halfuur.



Het volgende weekeinde, van 15 tot en met 18 september, gaat de A58 tot tussen beide knooppunten opnieuw dicht om de werkzaamheden af te ronden. Volgens Rijkswaterstaat kan het verkeer dan wel vanaf Oirschot over de A58 in de richting Eindhoven.



Wegverbreding

"Na deze werkzaamheden kan de weg er tien tot twaalf jaar tegenaan", vertelt De Greef.



De weg richting Tilburg wordt niet aangepakt. "Die rijrichting is in 2013 voor het laatst gedaan. Gezien de tijd dat het asfalt meegaat, denken we dat we daar geen groot onderhoud gaan verrichten tot de wegverbreding die gepland staat voor 2020."