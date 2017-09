Zonneauto van de TU/e gestrand in Singapore, WK-deelname in gevaar

EINDHOVEN - Stella Vie, de zonneauto van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is gestrand in Singapore. Het lukt het studententeam niet om de wagen, materialen en vooral de broodnodige batterijen op tiid in Australië te krijgen. Daar begint op 8 oktober de World Solar Challenge, het WK voor wagens op zonne-energie.

“Helaas hebben we tot nu toe nog niet veel geluk gehad met het vervoeren van zowel Stella Vie als onze batterijen”, laat het Solar Team Eindhoven weten vanuit Azië. “Het duurt langer dan gepland om onze transportkist met al onze materialen en de auto op een vlucht te krijgen van Singapore naar Sydney. Ook hebben de batterijen, die we vanwege veiligheidsvoorschriften per schip moeten vervoeren, veel vertraging opgelopen.”

De studenten zijn nu druk in de weer om andere routes uit te zetten voor zowel de auto als de batterijen. Ze hopen op tijd te arriveren in Darwin, het vertrekpunt van het WK voor zonneauto's. Van daaruit gaat het 3000 kilometer dwars door het Australische platteland naar Adelaide.

Gezinsauto

Solar Team Eindhoven maakt goede kans om voor de derde keer op rij wereldkampioen te worden in de Cruiser-klasse, zeg maar de gezinswagens. Stella Vie biedt plaats aan vijf personen en heeft op het dak een groot zonnepaneel waarmee de elektrische motor wordt aangedreven.



Snelheid speelt daarbij deze keer geen rol. Het gaat vooral om de praktische toepassing. “Dit jaar willen we echt een auto laten zien waarmee je in het dagelijks leven de weg op kunt - niet morgen, maar vandaag al”, vertelt woordvoerster Beatrix Bos.