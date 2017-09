Ria (64) kon amper lezen of schrijven, maar ging terug naar school: 'Ik dacht dat ik de enige was'

VELDHOVEN - Er is veel laaggeletterdheid in Brabant. Bijna 300.000 mensen kunnen niet goed lezen of schrijven. Maar je kan er iets aan doen, bewijst Ria van Ras (64) uit Aarle-Rixtel. Zij pakte haar probleem aan en is nu TaalHeld van Brabant.

Ria van Ras droeg maar liefst veertig jaar lang een groot geheim met zich mee. Ze kon amper lezen of schrijven. “Ik schaamde mij dood", blikt ze terug. "Ik dacht echt dat ik de enige in Europa was met dit probleem." Ria ging terug naar school en overwon haar taalprobleem.



Nu motiveert ze andere laaggeletterden om hetzelfde te doen. En daarvoor werd ze beloond met de TaalHeldprijs. “Ik vind het geweldig!”, aldus Ria enthousiast. “Alsof ik een diploma heb gekregen!”

Week van laaggeletterdheid

Hoewel onderwijs verplicht is, zijn er nog steeds veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In totaal gaat het om 2,5 miljoen mensen in Nederland. De moeite waard dus om er in de week van de laaggeletterdheid aandacht aan te besteden. Want iets doen aan je taalprobleem is niet eenvoudig, weet Ria van Ras.



Ze had er ook bijna een dagtaak aan om haar probleem te verbergen. “Briefjes schrijven, voor de kinderen op school, dat kon ik niet. Dus ging ik het maar zelf vertellen. En met vriendinnen in een restaurant zei ik altijd: wat neem jij? Dan neem ik dat ook."

Laaggeletterdheid in Brabant

In Brabant is ruim 10 procent van de mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat zijn er zo’n 170.000. Maar als je de 65-plussers meetelt, zijn het er een kleine 300.000. Het aantal laaggeletterden verschilt per gemeente.



Negatieve uitschieter is Helmond. Daar is 1 op de 6 mensen laaggeletterd. Meer mannen dan vrouwen zijn laaggeletterd. De meeste mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven zijn ouder dan 45.