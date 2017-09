'Mensen hebben geen huis meer, geen kleren', Lizzy woont op Sint-Maarten en is geschokt

SINT-MAARTEN/BREDA - "Dit lijkt ons eiland niet meer..." Lizzy Moguljak uit Breda woont op Sint-Maarten en is geschokt over wat ze aantreft na het natuurgeweld. Voor Omroep Brabant ging ze op pad om te kijken hoe orkaan Irma heeft toegeslagen. "Mensen hebben geen huis meer, geen kleren. Winkels worden op dit moment leeggeroofd."

Eigenlijk zou Lizzy helemaal niet meer op Sint-Maarten zijn. Woensdag zou ze naar huis vliegen, maar door orkaan Irma ging dat niet door. En daarom had ze zich maar goed voorbereid op het natuurgeweld. Haar huis timmerde ze dicht, ze sloeg water in en ze bereidde wat extra maaltijden.



En toch was alles veel heftiger dan verwacht. "Toen de orkaan overkwam, zagen we natuurlijk niets. Maar je voelde van alles: je oren gaan telkens dicht, je ogen voelen bedrukt. En werkelijk alles trilt. Het was heel spannend."



'Veel plunderingen'

Gelukkig zijn Lizzy en haar naasten ongedeerd. Maar de materiële schade is enorm. Lizzy laat dat in de volgende beelden zien. Ze vertelt daarbij dat er veel geplunderd wordt. "Ik heb nog geen enkele hulp gezien hier."



Alles is kapot. Bomen zijn omgewaaid en vrijwel alle huizen zijn kapot. Lizzy maakte de volgende foto's voor Omroep Brabant.Lizzy vond het vooral ongelooflijk om te zien dat boten door de orkaan uit het water zijn gesmeten. "Bizar dat er boten gewoon op straat liggen."