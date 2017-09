Johan Vlemmix aangereden op steenworp afstand van huis: 'Een flinke klap'

EINDHOVEN - Johan Vlemmix heeft donderdagavond vlakbij zijn huis in Eindhoven een auto-ongeluk gehad. Vlemmix was pas net onderweg toen een mevrouw door rood reed en hem aanreed. De mevrouw reed ook een stoplicht uit de grond. Vlemmix vertelde direct na het ongeluk live op Facebook wat er is gebeurd. "Mijn kaak zit nog een beetje in de war en het stoplicht ligt op de grond."

In een live-video vertelt Vlemmix: "Ik wilde net voor m’n deur wegrijden en toen kwam er een brommer aan, die vloog als een raket door het rode stoplicht. Een mevrouw zag niet wat er aan de hand was en die reed ook vol door het rooie en vol in de bus. De mensen zijn allemaal een beetje geschrokken."



Geen show

Vlemmix was onderweg naar een show. Die gaat nu dus niet door. "Sommige dingen gebeuren. Gelukkig zijn er geen gewonden", zegt de altijd optimistische Vlemmix.